金管會今（3日）公布111年度「大到不能倒」的系統性重要銀行（D-SIBs），名單與110年度相同，仍為中國信託商業銀行、台北富邦商業銀行、國泰世華商業銀行、合作金庫商業銀行、兆豐國際商業銀行以及第一商業銀行等6家銀行，目前僅中信銀一家提前達到114年的標準。

為確保銀行體系健全以支持實體經濟發展，並強化我國具系統重要性銀行之風險承擔能力，以降低其如發生經營風險對金融體系之衝擊，金管會前已邀請中央銀行、財政部及中央存款保險公司組成工作小組，完成D-SIBs篩選架構及強化監理措施，據以核算本國銀行之系統重要性得分，並指定D-SIBs。

金管會表示，經指定為D-SIBs者，應自被指定之日次年起，分4年平均提列2%額外法定資本要求及2%內部管理資本要求，並向主管機關申報「經營危機應變措施」及每年辦理並通過2年期之壓力測試。

惟為因應疫情衝擊並強化銀行中介功能以支持實體經濟，有關提列2%內部管理資本要求之強化措施，金管會已修正相關規定延後實施期程，可自111年至114年分4年提列完成。

金管會表示，目前僅中信銀提前達到114年的標準，普通股、第一類資本比率、資本適足率分別為11.7%、13.29%、15.15%，全部提前達到要求。

金管會稱，目前6家D-SIBs之資本適足比率均符合當年度之最低資本要求，金管會及存保公司已就D-SIBs所報經營危機應變措施完成審核工作，並函請其依審查意見調整相關內容，於年底前提董事會通過後具報；另D-SIBs於111年申報第二支柱壓力測試之結果，均符合兩年度之合格標準。

金管會指出，D-SIBs在金融市場係具有領導性地位之銀行，6家D-SIBs能為金融穩定承擔更多責任與使命，在業務面、行為面、公司治理面能全面帶動提升金融業經營之穩定性及健全性。