立委陳玉珍特別在立法院內政委員會一行到金門考察時，當面向大家宣布內政部增編10億元預算補助喜訊，並向徐國勇部長表達感謝(于家麒攝)

陳玉珍表示，未來她會緊盯亮點計畫中每項子計畫的執行進度，期盼這筆經費能讓金門觀光資源能脫胎換骨(于家麒攝)

內政部營建署已確定自明(2023)年起分4年增編10億元預算補助金門國家公園亮點計畫，立委陳玉珍今(3)日特別利用立法院內政委員會一行到金門考察時，當面向內政部長徐國勇表達感謝之意，期盼這筆經費能讓金門觀光資源脫胎換骨。

陳玉珍表示，根據2023年內政部營建署金門國家公園的預算書顯示，金門國家公園預算經費已從2022年的2.5億增加至2023年的4億餘元，亮點計畫中包括自行車路網週邊服務設施及環境改善計畫、天然災害搶修及修繕工程計畫、辦理金門采風、自然暨軍事體驗系列活動以及太武山林間步道工程可行性評估等子計畫均於明年開始執行。未來她也會緊盯亮點計畫中每項子計畫的執行進度，期盼這筆經費能讓金門觀光資源能脫胎換骨。

陳玉珍提到，4年10億元的亮點計畫，主要是因為金門國家公園從1995年至2001年間，原核定28億元補助經費，但經年累月下來中央實際執行投資僅約20億元。為秉持政府誠信原則及加速金門國家公園建設發展，陳玉珍當面向內政部及國發會爭取後，最後同意分4年增編10億元經費，擬定亮點計畫，以補足當初計畫缺口。

另外，陳玉珍也說，針對金門國家公園的第三次通盤檢討受疫情影響導致時程落後問題，國家公園也已訂出明確時程，預計於2023年上半年進入實質審查作業，她也會緊盯營建署及金門國家公園，對於金門鄉親所提出各項意見的回覆，有無務實解決鄉親的需求，適度的縮小國家公園的範圍，以兼顧當地民情與文化資產保存。