貨櫃航運市場在第三季顯著走軟，現貨運價下降速度加快，台驊今天表示，所幸美東航線仍維持相對高點，而近期美西航線跌幅也有所收斂，主因為許多非三大聯盟成員紛紛退出市場，聯盟成員持續採取減班、併班等方式積極減少供給，帶動運價跌幅逐漸縮小，隨著廠商庫存持續消化，民生用品需求有逐步增加跡象，加上中國出貨緩慢增加，預期年底和春節前傳統上會有兩波至歐美的出貨潮，運價將有機會見到止跌或回升。

台驊控股前3季累計合併營收240億元，年減3.74％。今年第一季延續去年需求的熱度，運價創下歷史新高紀錄，第二季起則陸續受到俄烏戰爭、中國各地嚴格的封控措施，造成供應鏈失衡，爾後又受到全球性通膨影響，市場需求大幅減少而新船仍陸續交付下，連動運價持續下滑以致影響營收表現。

台驊前3季稅後淨利為25.07億元，每股盈餘為17.15元，獲利表現仍創下歷史次高紀錄。海運業務營收為172億元，占集團營收比71.7％年減2.7％，空運業務為39.1億元年減13.4％，鐵路業務為10.5億元年減11.9％，內貿物流受惠新客戶增加及中國內需市場復甦，逆勢成長為18.4億元年增達19.3％。

空運同步受到市場需求減緩及運價下跌影響，運價表現從高點至今，跌幅也超過6成。台驊表示，第四季進入電商消費旺季，未來將端看電子產業終端庫存，以及搭配購物節慶的銷售概況，能否帶動整體消費性電子產品市場需求，為空運添增急單的動能。

台驊表示，集團擁有海、空、鐵、陸完整物流產品佈局，深耕亞洲並以歐美市場為主，近二年在疫情影響下，全球貨運需求大幅增加，在運價運量雙漲情況下，獲利表現良好，去年每股盈餘超過三個股本，今年也有望在二個股本上下。2023年將持續發揮產業控股平台效能，以規模經濟的策略與全球更多海空運航商合作，取得更多艙位因應客戶需求。