美國聯準會於當地時間2日宣布升息三碼（0.75個百分點），香港金管局隨後跟進，將基本利率上調0.75個百分點升至4.25％，即時生效。今日早盤，恒指開開走低，午後恒指再度下挫。截至收盤，恒指跌3.08％，報15,339.49點，其中科技和醫藥類股更是領跌。

恒生科技指數大跌3.84％，蔚來跌超9％，網易、阿里巴巴、百度跌超6％，嗶哩嗶哩、京東跌近6％，騰訊跌近4％。

消費股大跌，特步國際大跌12％，蔚來跌9％，呷哺呷哺跌8％，華住集團、李寧跌近7％。

醫藥股重挫，康希諾生物跌35％，君實生物跌19％，三葉草生物跌10％，石藥集團跌10％，中國生物製藥、瑞爾集團跌超6％。

中國聯通漲2.07％，騰訊跌4％。消息面上，聯通創投與騰訊創投2傳出新設合營企業獲批，引起外界關注。中國聯通2日公告，該合營企業的組建正在推進過程中，尚未完成設立登記，對本公司當前生產經營無重大影響，長遠看有利於放大雙方優勢。