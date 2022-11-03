受疫情影響，世界田聯在與中國田徑協會和廣州賽事組委會共同商議後達成一致，原定於2023年5月舉辦的2023年世界田聯接力賽延後到2025年舉行(具體日期待定)。

由於疫情及中國防疫政策等因素，有多項原訂在中國舉行的國際體育賽事需要延後或取消，其中包括原定今年9月在杭州舉辦的亞運會、原定今年6月在成都舉辦國際大學生運運動會、原定去年在廣東汕頭舉行的亞洲青年運動會等。