踏入秋冬又是過敏季節的開始，LG在今年夏季就首推出涼風版的LG PuriCare AeroTower風革機，因著外型時尚、功能又實用而深得消費者歡心，現再趁著天氣變冷，在台全新推出LG PuriCare AeroTower風革機UV抑菌三合一涼暖空氣清淨機，全系列輔以專業空氣對策，為後疫情時代居家空氣把關，提供一年四季潔淨氣流，打造冬暖夏涼的頂級舒適生活品質，更將會在明天（4日）開跑的台北電器空調影音3C展首次登場，讓民眾率先為入冬過敏季做好準備。

LG AeroTower風革機UV抑菌涼暖系列，搭配智慧變頻馬達，高效、穩定省電且靜音，暖風模式下可運用廣域送風，將暖流送至家中各個角落，也可設定成16-30℃的理想室內溫度，方便冬季可快速取暖，上升5℃只需要9分鐘，溼冷的冬季一樣能享受溫暖清新空氣，而涼風模式下可使用單向、廣域、循環三種氣流模式，更可針對需要集中送風、廣域送風或加速室內循環提供不同選擇。

LG在台全新推出LG PuriCare AeroTower風革機UV抑菌三合一涼暖空氣清淨機，共推出石墨綠、典雅白、拿鐵棕 3色，定價2萬7900元。（LG提供）

同時採用LG研發的 Air Valley 技術，藉由「康達效應」(Coandă Effect)將過濾後的乾淨空氣沿著空間表面，均勻穩定吹送至室內每個角落，運轉模式具備10段風力設定、自動、Turbo以及睡眠，可依照個人喜好調整，通過Air Guard導流板擴散技術向上與向外傳送濾淨後的乾淨空氣，還具備360° HEPA 13多重過濾系統與獨家UV Nano LED技術，擁有對超細顆粒的超高敏度，捕捉得到99.97%的細小微塵，大至毛髮小至0.3微米的細菌、過敏源通通不放過，透過活性碳濾網去除氣味分子與空氣中各種化學物質，最後再由UVnano技術去除風扇葉片上99.9%的細菌多添一層保護，從根本徹底淨化空氣，確保全年室內空氣品質保持在最佳狀態之餘，也能為使用者帶來如由峽谷吹出的清新自然風。