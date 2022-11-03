藝人白雲、楊繡惠今年5月開玩笑認愛，一度震撼演藝圈。退回朋友後，兩人常常同框參加各大節目，近日白雲自爆去過楊繡惠的家、睡女方的床，還點名2男星也有滾過，笑說：「4個人躺在那邊，真的會摔下床底。」

白雲、楊繡惠日前和其他明星夫妻、情侶檔，一起錄製節目《綜藝大熱門》戀愛金頭腦的單元，其中一題是探討摩鐵情侶套房用圓床的意義，答案為激發情趣、增加親密度，楊繡惠爆料自己家擺放的就是圓床，白雲跟著附和，被吳宗憲抓包：「你怎麼知道？」

白雲趕緊解釋：「她家我去過啊，正常啦！不只我睡過，陳文山、馬國賢、我都去滾過，4個人躺在那邊，真的會摔下床底。」楊繡惠也強調：「4個一起滾」，讓現場來賓驚呼連連。至於放圓床的原因，楊繡惠表示很浪漫、有視覺效果和可激發情緒，打趣地說：「一次又一次，讓你內褲脫到屁股快脫皮！」幽默的言論笑翻全場。

眼看白雲、楊繡惠擁有絕佳的默契，主持人吳宗憲忍不住鼓吹他們趕快結婚，願意包160萬紅包，白雲、楊繡惠聽到大手筆的金額馬上睜大雙眼，楊繡惠開玩笑地回：「我真的要為了160萬，葬送我的幸福嗎？」白雲也附和：「葬送了我的體能嗎？」再度逗樂現場所有人。