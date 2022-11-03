民眾黨新竹市長候選人高虹安3日到湳中里進行地方政見說明會，針對李姓助理捐款民眾黨，是否有「國庫通黨庫」疑慮，高虹安表示，近日聲明中也指出，有多項證據證實，李姓助理有完成任職期間工作，而合法取得的薪酬要如何運用，她認為是個人的自由意志。

高虹安指出，有關李姓前助理，團隊在聲明中非常清楚地告知，已經有許多他在任職期間記錄，證實他確實有完成所有在立委助理任職期間的工作，所以當他薪酬是合法取得之後，要怎麼樣來運用，那也是他個人的意志。高也說，「包含如果他願意捐到民眾黨來支持，其實我們當然也是非常高興，畢竟民眾黨的資源也比較少」。

高虹安也說，在同樣標準下，今也陸續有媒體人找出證據，包含像是柯建銘或蘇嘉全的主任、助理，也都有對民進黨的捐款，而且數字也都不小，所以高也認為，其實如果說薪酬取得是合法的，不用放大檢視有什麼不法。

針對李姓助理有買了3棟房子，高虹安則表示自己不太清楚，畢竟好像是2013年左右的事，但那時她甚至還沒進企業，也不認識這位李姓助理，所以其實並不是很清楚。

至於林耕仁質疑李姓助理在擔任立委助理期間，是否沒有投保健保？高虹安則表示，這部分檢調已在偵辦當中，也會有偵辦程序，她認為相關細節就不用像北機站一樣，還要去流給媒體。

而林耕仁也說若有查到他藉綠營掩護家族灰色事業就退選，問高虹安是否能循同樣的標準？高虹安則表示，自己並沒有灰色事業，也不太清楚林耕仁是想要問什麼，但都是尊重、祝福他。