民眾黨新竹市長候選人高虹安3日到湳中里進行地方政見說明會，針對李姓助理捐款民眾黨，是否有「國庫通黨庫」疑慮，高虹安表示，近日聲明中也指出，有多項證據證實，李姓助理有完成任職期間工作，而合法取得的薪酬要如何運用，她認為是個人的自由意志。
高虹安指出，有關李姓前助理，團隊在聲明中非常清楚地告知，已經有許多他在任職期間記錄，證實他確實有完成所有在立委助理任職期間的工作，所以當他薪酬是合法取得之後，要怎麼樣來運用，那也是他個人的意志。高也說，「包含如果他願意捐到民眾黨來支持，其實我們當然也是非常高興，畢竟民眾黨的資源也比較少」。
高虹安也說，在同樣標準下，今也陸續有媒體人找出證據，包含像是柯建銘或蘇嘉全的主任、助理，也都有對民進黨的捐款，而且數字也都不小，所以高也認為，其實如果說薪酬取得是合法的，不用放大檢視有什麼不法。
針對李姓助理有買了3棟房子，高虹安則表示自己不太清楚，畢竟好像是2013年左右的事，但那時她甚至還沒進企業，也不認識這位李姓助理，所以其實並不是很清楚。
至於林耕仁質疑李姓助理在擔任立委助理期間，是否沒有投保健保？高虹安則表示，這部分檢調已在偵辦當中，也會有偵辦程序，她認為相關細節就不用像北機站一樣，還要去流給媒體。
而林耕仁也說若有查到他藉綠營掩護家族灰色事業就退選，問高虹安是否能循同樣的標準？高虹安則表示，自己並沒有灰色事業，也不太清楚林耕仁是想要問什麼，但都是尊重、祝福他。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。