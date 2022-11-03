大陸知名地產商恒大財務危機持續惡化，該集團創辦人許家印去年遭爆料將3幢位於山頂布力徑的別墅向銀行抵押。港媒指出，承貸的中國建設銀行已於11月1日接管其中一幢，外界戲稱為許家印私產被接管的「第一滴血」，另外2幢亦已抵押至財務公司。

據《香港01》報導，位於香港灣仔的中國恒大中心今年7月被中信銀行接管，並在全幢招標放售，在10月31日截標，沒有結果。

而在11月1日被建行亞洲接管的，是山頂布力徑10號B座，使用面積約5000平方呎（合140坪），市值約7億港元（合台幣29億元）。該別墅由離岸公司源訊公司持有，許家印的管家譚海軍為實際控制人，去年10月抵押給建行亞洲。抵押至今已逾1年，建行亞洲正式接管大宅，證實許家印的財務危機未解決，這座豪宅亦是他私產被接管的「第一滴血」。

報導說，去年媒體曾指出，許家印共持有山頂布力3幢別墅大宅，即B座、C座和E座，市值共25億港元（合台幣103億元）。目前B座已被建行亞洲接管，C座和E座亦在去年11月抵押給財務公司。

此外，位於灣仔的中國恒大中心9月被中信銀行接管，涉及一筆76億元的貸款。恒大中心被接管後被全幢招標放售，至日前截止，有多個買家探詢，但未傳出成交消息。