許多民眾因為中風或是短暫性腦缺血症狀，需要長期服用「通血路」的抗凝血藥物，一名女子服用此藥物後，身上常有莫名的瘀青，刷牙時牙齦也不停出血。醫師提醒，若服用抗凝血藥物，出現皮膚瘀青、牙齦出血、血便血尿等狀況，得立即就醫；此外，抗凝血藥物若忘記服用，也不可自行加量補吃，否則恐會造成藥物過量、異常出血的狀況。

抗凝血劑經常被一般民眾暱稱為「通血路的」，有心房顫動的患者，若使用抗凝血劑作為中風預防，可下降中風的風險達60％ ，具有良好的預防效果，抗凝血劑藥物也可以防止腦血管栓塞及靜脈栓塞症。

高雄阮綜合醫院心臟內科主任林韋丞表示，亞洲人的飲食習慣經常會造成食物及藥物的交互作用，富含維生素K的蔬菜，例如菠菜、甘藍菜等，會使抗凝血劑的藥效減弱；但也有不少食品會使藥效增強，例如銀杏、鳳梨酵素、蔓越莓、葡萄柚等，若食用過量，會造成出血問題。

林韋丞提醒，民眾若有疑似出血的症狀，包括不明瘀傷、血便、血尿、黑色便、暗色尿、牙齦出血不止等，都要盡速就醫並請醫師調整藥量；若有疑似中風表徵，也應及早就醫，預防中風發生。

林韋丞提到，近年來台灣已廣泛使用新型的抗凝血劑，大大減少了飲食習慣影響藥效的發生率，相較於傳統的抗凝血劑，更大幅降低了腦出血的發生，但若是曾接受人工心臟瓣膜置換手術、有嚴重瓣膜疾病的病人，以及嚴重的腎功能不全或肝功能不全的病人，則不是用服用新型的抗凝血劑。