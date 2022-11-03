國巨（2327）宣布兩家感測元件廠收購，國巨董事長陳泰銘表示，兩家收購案預計明年上半年會完成，加入感測器元件後，立基產品占國巨營收比重將達80%，且可加速達成汽車相關應用產品占營收比重22%目標。

國巨於10月分別以總交易金額約為7940萬歐元(約當新台幣24.8億元)現金收購德國賀利氏工業集團高階溫度感測器事業部(Heraeus Nexensos GmbH)，以及總交易金額約為6.86億歐元(約當於新台幣214億元)現金收購法國施耐德高階工業感測器事業部Telemecanique Sensors，跨入感測元件領域，國巨今天下午召開法人說明會，由陳泰銘親自說明兩項收購案。

陳泰銘表示，國巨的成長有兩個，一是技術、產能及效率的調整，另一個是透過併購取得新技術、市場及通路，我們對感測器生意已經關注很久，大概在7年前考慮如何進入感測器，但一直找不到機會，當時大環境對我們不是太有利，因為我們是亞洲公司，以標準品生意為主，雖然有很好的策略，但還是區域型公司，直到4年前普思及3年前基美相繼加入，整個公司才有大的轉變，才給了我們很好的機會，未來無論是智能社會AI、IoT很多新應用，或是工業4.0，都必須靠感測器讓所有產品運作，這兩家公司在兩個工業集團不是核心事業，這些部門在原來母公司得不到足夠支援，在國巨他們是不一樣的，是我們的本業，而兩家公司過去都聚焦在跟他們關係較好的歐美客戶，國巨全球通路可以幫他們客戶群擴充，我們會把他們的技術產品放在全球通路，特別是亞洲部分，我們也可以進入另一個層次感測元件技術。

由於兩家公司產品與國巨現有產品不相似，國巨預期應可順利通過各國主管機關同意，明年上半年完成。

陳泰銘表示，在兩家公司感測器元件加入後，國巨立基產品佔比將拉升至80%，標準品佔比將降至20%，也會加快達成汽車相關應用產品佔營收比重22%目標。