民進黨台中市長候選人蔡其昌競選總部3日舉辦「青商後援會」成立授證活動，近500名青商會友力挺。(林欣儀攝)

爭取商業界與青年選票，民進黨台中市長候選人蔡其昌競選總部3日舉辦「青商後援會」成立授證活動，近500名青商會友參加，蔡其昌說，他自己也是青商會成員，從中學到許多；身為政治人物就應承擔，若一個市長只注重光鮮亮麗的外表，城市就不會進步。

蔡其昌青商後援會成立活動，包括立委何欣純、黃國書，以及民進黨提名市議員候選人江肇國、蔡耀頡、何文海等人皆出席，青商後援會並致贈象徵「強棒出擊」的球棒給蔡其昌，期盼蔡其昌與綠營議員能在年底選戰擊出全壘打。

青商後援總會長黃信豪說，青商們過去是為了自我成長的訓練課程或青商會年會聚在一起，這次則是為了一件美好的事而努力；蔡其昌過去協助青商會舉辦的許多活動，相信未來他若能當選，也會持續為青商會發聲，呼籲夥伴們支持蔡其昌。

蔡其昌則說，他年輕時就加入青商會，學到很多東西，看到那麼多青商會成員，彷彿又回到30多歲；他對城市競爭力提出許多政見，包括國中小營養午餐免費、興建8000戶社宅及公托4倍增、捷運藍線4年內完工及闢建特色公園等，盼讓台中市的城市競爭力不要繼續沒落，呼籲選民支持他與行動派議員。