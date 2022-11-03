今年六月高雄全家海神職業籃球隊於T1聯盟元年總冠軍系列賽，以直落三擊敗台中太陽，奪得2021-2022年賽季年度總冠軍，締造T1聯盟元年歷史！同時奠定高雄全家海神隊的地位，延續封王氣勢，高雄全家海神隊應援樂天桃猿棒球隊奪冠，並於全家便利商店展開全新企劃，由棒籃兩大王者聯手推出球員卡，共創運動賽事最強聯名。

全家便利商店推出消費滿額贈活動，即日起至11月15日共14天，民眾於活動期間到全台「全家」店舖購買飲料、酒類、泡麵、罐頭、零食、糖果、補品、生活日用、鮮食、冰品、預購等指定商品，只要單筆滿299元(不累贈)，即可獲贈一張樂天海神王者球員卡。

生涯首度擔任球員卡主角，于煥亞直呼成果超霸氣，準備手刀收藏，「拍攝當天就很期待成果，成品質感一百分，朋友的迴響也很熱烈。」吳曉謹說：「小時候珍藏過遊戲王卡青眼白龍、黑暗大法師，從沒想過會有個人球員卡，很酷很滿意。」

特殊卡拍攝還特別更換棒球裝，胡瓏貿為求姿勢標準專程向陳禹勳請益，對於球員卡成果滿意寫在臉上，「覺得很震撼，會當成是職業生涯特別的收藏。」

強強聯手的王者球員卡採盲包、款式隨機贈送，一共推出16款卡片，分別有球員10款以及啦啦隊女孩6款，每張皆為雙面設計，而且這次球員卡是採用厚材質塑膠卡，不僅高質感也方便球迷們收藏，可以同時收入高雄全家海神隊人氣球星，或是樂天桃猿男兒，甚至是又萌、又性感的海神女孩 AQUA MERMAIDS與樂天女孩RAKUTEN GIRLS。

本次還推出限量2200組的THE KING寫真卡冊，其中包含30張特殊卡，像是全家海神隊MVP球員「龍貓」胡瓏貿攜手同有龍貓之稱的樂天總教練曾豪駒，推出超級珍貴的「龍貓對決卡」，讓不少粉絲敲碗想收藏；不僅如此，特殊卡還包含樂天女孩泳裝卡，購買THE KING寫真卡冊再附贈樂天女孩跨頁海報1張。即日起至15日於「全家」APP兌點趣，以500點加價2000元即可將THE KING寫真卡冊帶回家。