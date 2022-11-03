佳世達（2352）10月營收出爐，10月合併營收189億元，年減0.3％、月減3.3％，累計今年前10月合併營收跨越2,000億元大關、為2,025億元，比去年同期增加194億元，年增11％。
佳世達表示，在近期的大環境經濟景氣挑戰下，佳世達的醫療、網通、商業工業用產品和智能方案等客戶需求維持不墜，積極供應，因此帶動10月整體營收規模維持去年同期水準。
佳世達預計11月7日舉行法人說明會，將說明第三季營運成果和第四季展望。
佳世達（2352）10月營收出爐，10月合併營收189億元，年減0.3％、月減3.3％，累計今年前10月合併營收跨越2,000億元大關、為2,025億元，比去年同期增加194億元，年增11％。
佳世達表示，在近期的大環境經濟景氣挑戰下，佳世達的醫療、網通、商業工業用產品和智能方案等客戶需求維持不墜，積極供應，因此帶動10月整體營收規模維持去年同期水準。
佳世達預計11月7日舉行法人說明會，將說明第三季營運成果和第四季展望。
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