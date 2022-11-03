記憶體及面板驅動IC封測廠南茂（8150）3日召開法人說明會，第三季受到兩大產品線庫存調整影響，產能利用率明顯下滑，單季稅後淨利6.72億元，與第二季及去年同期相較幾乎腰斬，每股淨利0.92元。南茂董事長鄭世杰看第四季營運持續保守，南茂持續推動節約措施，降低資本支出及營運成本。

南茂第三季受到客戶積極調整庫存及減少下單影響，季度合併營收季減23.3％達52.54億元，較去年同期減少26.6％，產能利用率下滑導致毛利率季減9.9個百分點達15.5％，較去年同期下滑11.8個百分點，營業利益季減68.9％達3.97億元，較去年同期減少74.0％，歸屬母公司稅後淨利季減49.1％達6.72億元，與去年同期相較減少52.0％，每股淨利0.92元。

南茂前三季合併營收188.31億元，較去年同期減少8.6％，平均毛利率年減4.1個百分點達22.5％，營業利益29.06億元，較去年同期減少31.3％，歸屬母公司稅後淨利32.17億元，與去年同期相較下滑11.7％，每股淨利4.42元。

南茂第二季已開始受到客戶庫存調整影響，第三季在訂單明顯縮減情況下，平均產能利用率由第二季的75％明顯下滑到第三季的57％，其中，面板驅動IC封測產能利用率由第二季的80％下滑至第三季的49％，晶圓植金凸塊產能利用率由第二季的77％下滑至第三季的46％。整體來看，第三季面板驅動IC封測及晶圓植金凸塊營收季減34.6％。

對於第四季及明年展望，鄭世杰表示，全球通膨與終端產品銷售不佳，加上庫存調節持續，影響封測代工需求，南茂營運動能仍比較相對保守，會持續推動相關節約措施以降低營運成本。