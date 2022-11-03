大溪假日遊客如織，車流堵塞問題嚴重，桃園市政府規畫在大溪埔頂營區設置轉運站，而占地13.64公頃的埔頂營區區段徵收計畫，2日經內政部土徵小組審議通過，將於11月中公告徵收，預計於2025年底完工及點交，未來可望紓緩大溪區域交通瓶頸。

桃園市長鄭文燦表示，市府將軍方釋出的埔頂營區土地，積極規畫轉型利用，配合桃園捷運綠線延伸至大溪，畫設2公頃交通用地設置埔頂轉運站，主要功能定位為公車路網的轉運樞紐，也是捷運綠線G01站延伸大溪後形成共構系統，紓緩大溪區域交通瓶頸。

鄭文燦指出，未來興建交通轉運站及捷運車站後，勢必帶動地區發展，吸引人口進駐，因應交通發展，也規畫7.25公頃的住宅區，可當社會住宅儲備用地，以符合都市發展住宅需求，保障人民居住權益。

為了保留埔頂營區既有園道風貌，也畫設2.75公頃園道用地及公園用地，保留營區原有樹木，維持綠覆率，營造生活綠意的都市自然景觀

地政局長蔡金鐘表示，埔頂營區區段徵收計畫開發面積約13.64公頃，開發總費用約59.83億元，除營區範圍外，也將周邊零星及基地東側的公共設施保留地一併納入開發，解決公保地土地取得問題。經內政部土地徵收審議小組審議通過後，將於11月中旬公告區段徵收，土地開始禁止移轉，全區預計2025年底完工及點交。

市府指出，埔頂轉運站完工後，外地民眾可搭乘國道客運到轉運站，再轉乘市區公車到大溪，開車族也可將車輛停在轉運站停車場，市府規畫的捷運綠線延伸至大溪段，終點站也設在埔頂轉運站，有助改善大溪市區塞車窘況。