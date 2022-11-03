洲際棒球場上演另類爺奶主題日！台灣人壽攜手弘道老人福利基金會，連續兩年舉辦「不老棒球聯盟」種子球員訓練營，今（2022）年首度開辦不老球員體驗日，今（3）日邀請宜蘭羅東、苗栗頭屋及屏東林邊3支新成立的不老棒球隊，踏上國際級的臺中洲際棒球場，爺奶站上紅土揮出自信，一圓棒球夢。

體驗日當天，71位不老球員一身棒球勁裝站上紅土，架勢十足完全不輸職棒球星，臺中成棒隊更組成明星教練團，出動張家浩、鄭達鴻、林克謙、楊承駿及張正偉等前職棒球員，為不老球員特訓，並進行趣味挑戰賽。爺奶們在驕陽下盡情揮灑汗水爭取榮耀，高齡85歲的羅東樹林象隊長廖學純說，只要還有體力，就會和隊友們一直快樂的繼續打球。臺中成棒隊教練楊承駿看到長輩們對棒球的熱愛與執著，彷彿看到剛踏入棒球圈的自己，希望能盡一己之力，和長輩共同燃燒野球魂，創造更多不老棒球的美好回憶。

新球員參與體驗日，資深球員則有訓練營活動，不老棒球訓練營九月底北、中、南陸續開訓，吸引12支球隊，逾百名平均年齡64歲的不老資深球員參加。臺中成棒隊教練團運用簡易運動器材，帶領長輩做暖身運動及肌力訓練，指導正確的投接球動作，讓長輩更安全的運動。宜蘭白鷹不老棒球隊70歲游錦員阿嬤，年輕時是體育老師，放下教鞭學打棒球卻挫折連連，她不放棄不斷訓練，現已打出心得並驕傲的說棒球讓她愈打愈年輕；而花蓮瑪拉道不老棒球隊69歲的許信雄阿公，為圓兒時棒球夢退休後加入球隊，看到明星球員成為貼身教練，對國球的熱情更是紅不讓。

台灣人壽善盡企業社會責任，長期推動高齡公益，致力健康促進，持續攜手弘道基金會及臺中成棒隊共同推動不老棒球，一圓長輩的甲子園夢。不畏疫情影響，2021年仍有3支新球隊加入，不老棒球聯盟目前共有19支球隊、478名球員，平均年齡68歲，80歲以上有23人，其中2人更超過90歲，12月將舉辦老中青跨代交流賽，用國球燃燒長輩的熱血魂，讓他們愈打愈健康。