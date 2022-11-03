苗栗縣今天3日新增新冠肺炎本土確診697例，其中男性322人、女性375人，年齡分布1歲以下至97歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例17萬1640人，人口占比確診率達32.07％。縣府衛生局呼籲，疫情多變，防疫不鬆懈。

衛生局長張蕊仙表示，今年秋冬上呼吸道病毒活躍，民眾接種公費流感疫苗意願高，施打踴躍，本縣已累計9萬5129人施打，疫苗使用量達68.9％，疫苗用罄為止，敬請符合對象盡快接種。

另外，苗栗縣莫德納次世代疫苗累計至昨天共2萬3510人接種。莫德納雙價疫苗（原型株＋BA.1）接種對象已開放至12歲以上，可接種追加劑。與前一劑間隔84天以上皆可接種，曾確診者則須間隔3個月。請鄉親踴躍至71家合約院所施打。

為增加65歲以上長者及6個月至4歲嬰幼兒施打率，凡本縣設籍、居住、工作或就學的以上2個年齡層，11月15日前施打任何1劑新冠疫苗可獲得200元超商禮劵。

縣長徐耀昌說，因應秋冬新冠及流感疫情，請民眾務必做好個人衛生防護措施，勤洗手、戴口罩，落實防疫工作。高風險族群盡快施打新冠及流感疫苗，保護自己及家人，共同守護社區健康。