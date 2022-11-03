民眾黨新竹市長候選人高虹安遭綠營側翼圍攻，「四叉貓」劉宇今貼出2013年新聞，指稱曾任高虹安助理的男友李忠庭31歲就能賺進三間房收租，資深媒體人周玉蔻順勢質疑：「當年一起買房子的女友是什麼人啊？」媒體人黃揚明則揪出該新聞的細節稱「蔻蔻姊又翻車了」，原來文中提到李在2013年的10年前SARS期間（2003年）買房，當時高虹安其實才19歲，但周玉蔻竟把這段標註，似想影射該女友就是高虹安，黃嘆：「簡直是缺乏閱讀能力啊……」

高虹安男友李忠庭被指有捐款60萬元給民眾黨的紀錄，被綠營攻擊稱「詐領助理費，國庫通黨庫」等。劉宇今(3日)在臉書發文，貼出好房網2013/11/4的新聞「逆勢操作買房術，他31歲賺進三間房」，並酸：我要幫高虹安的助理男友說幾句話，當年李忠庭31歲就能賺進三間房收租，他隨便一間小套房轉手就能賺進300萬，現年43歲的他高興捐個60萬給台灣民眾黨怎麼了嗎？你們這些吃瓜眾是不是仇富心態（亂指）？

周玉蔻看到劉宇的貼文，也順勢發文寫道：「四叉貓又有新發現！當年一起買房子的女友是什麼人啊？呼叫李忠庭！《屍骨未寒》。」還標註「#陳世美」。

黃揚明則看傻眼，在臉書發文指出：四叉貓的發文讓蔻蔻姐又翻車了，文中是說「他2013的10年前，也就是SARS期間，與當時的女友合資30萬」，周玉蔻把與女友這段標註，想影射該女友就是高虹安，簡直是缺乏閱讀能力啊，「2003年，高虹安才19歲耶……」

網友虧：「想起張天欽的名言：不直接去講這個，間接影射殺傷力最強了」、「台灣選民的智慧被這些人考驗」、「那個……我想問現在到底在打什麼選戰，我真的看不懂」、「每次看它的邏輯真的是會笑死」、「哦.......2013年虹安是29歲吧？（黃揚明：又一個閱讀障礙）哦~看懂了」、「翻啦！哪次不翻的！」