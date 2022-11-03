男星蕭煌奇是一名視障人士，同時更是一名獲獎無數的歌手，多次受到金曲獎肯定，擁有多首經典歌曲被傳唱，在華人圈相當有知名度。蕭煌奇平時表演多半會戴著墨鏡，近期脫下眼鏡自拍，真面目立刻引起全網轟動。

出道超過20年的蕭煌奇，在大眾印象中都是戴著墨鏡唱歌，上節目也不太會摘下，直到近期他突然公開沒有墨鏡的模樣，「在車上坐太久，來張自拍照」；畫面中蕭煌奇一臉燦笑，連彭佳慧都在底下留言大讚「很帥」。

而罕見露出墨鏡下真面目的蕭煌奇，讓大票網友都感到驚喜，紛紛在底下留言，「第一次看到老師把墨鏡拿下來」、「大帥哥拿掉墨鏡，年輕20歲了」、「差點認不出來，沒想到歌王顏值也高」、「根本是天菜，蕭煌奇老師可以考慮表演的時候摘下墨鏡」。

蕭煌奇罹患先天性白內障導致一出生就失明，在4歲那年動手術治療變成弱視，到了15歲因為後天青光眼視神經萎縮，再度失明；其實蕭煌奇曾有些許視力，親眼看過這個世界，因此他曾說過，「別人睜開眼看到的是全世界；我只看得到整片的白，就算睡著了，眼前還是一片白」。