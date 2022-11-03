全球人壽繼去年開辦直營業務通路遠距投保服務後，今宣布獲准開辦保經代通路遠距投保服務，不僅是首批通過的壽險公司，並與直營業務通路共同開通遠距投保新功能，為首家獲准被保險人可在境外遠距投保的壽險公司，14歲以下無身分證的未成年人也適用，具體落實保障零距離。

全球人壽表示，試辦期間短短4個月，已成功受理逾5000件，最吸睛的是境外投保遍布四大洲，包括中國大陸、美國、澳洲、日本、泰國、荷蘭、新加坡、羅馬尼亞等地，提供海外的被保險人利用「遠距投保」，輕鬆完成境外異地投保作業，享有零距離專業服務。

全球人壽為去年10月首批獲准直營通路遠距投保開辦的壽險公司，持續遠距投保銷售動能，至今已有超過萬名保戶受惠。

其中，包含保經代通路遠距投保服務，以及與直營業務通路共同提供的新功能，如境外被保險人可透過GPS定位，在與要保人及業務同仁於視訊同框下完成投保；未成年被保險人的身分證識別，則可用有照片的護照或健保卡代替身分證，五步驟即可輕鬆完成境內外的遠距投保。

即使要保人、被保險人為不同人、在不同地，也可同時於線上進行，既符合遠距投保作業要求的資安規格，又能在保持社交距離狀態下，一鍵滿足保險需求，優化保戶使用體驗，並讓保障不因疫情與距離而中斷。

全球人壽表示，數位金融蓬勃發展，金管會預估2022全年金融業投入金融科技經費年成長率可望達到97％，顯示金融保險業積極發展數位化轉型，加上疫情改變民眾的生活型態，「零接觸」的遠距投保需求與日俱增，金融科技已然成為實現普惠金融的一大利器。

以全台首件境外被保險人投保試辦為例，近年因疫情緊繃，促使一名保戶林媽媽(化名)想幫家人重新檢視醫療保障，正苦惱大兒子遠在澳洲讀大學，無從辦理告知及取得其書面同意，以完成投保作業加強保障。全球人壽於瞭解其「痛點」之後，由全球人壽大鑫通訊處區經理洪志群協助林媽媽透過遠距投保，為遠在澳洲的林大弟(化名)投保醫療險，就在三人異地同框遠距情境下順利完成投保。

另一試辦案例，保戶陳爸爸(化名)因疫情尚未見遏止之勢，想為長期在大陸工作的兒子加買醫療險，卻因人不在台灣，遲遲無法順利完成投保；全球人壽恆大通訊處業務區經理呂亮誼，聽聞公司開放境外被保險人遠距投保後，隨即告知陳爸爸這個好消息，趕緊敲定時間準備連線簽約，最後透過視訊同框與業務員溝通，僅用30分鐘就替身在大陸的兒子順利買下保單，使醫療保障更加完善。

全球人壽未來將持續精進數位服務，規劃「遠距投保」常態化與新業務的試辦，向前延伸拓展原有試點範圍，擴大至各通路、各險種，並向後串聯至「行動保全」及「行動理賠」，滿足保戶全方位的保險需求，完善「數位行動業務平台」，為保戶提供便捷、高效、無紙化的服務，並實踐ESG低碳營運、永續發展的目標。

因應數位金融創新發展，強化公平待客執行力，全球人壽近年來積極發展遠距投保、智能客服等金融創新服務，同時亦維護既有服務管道的質量，秉持「以客為尊 待客如己」的理念服務客戶，將「愛與責任」實踐在公平待客十大原則的每項服務細節裡，使保險商品更能滿足客戶的需求與期待。

全球人壽也提醒保戶，可多加善用全球人壽各項數位金融服務，包括LINE官方智能客服、線上保戶專區或是電話語音等方式，無須到現場臨櫃即可辦理，省時又便捷。