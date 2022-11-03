民進黨劉建國（左二）提出雲林雙技農業政見。（劉建國競選總部提供／張朝欣雲林傳真）

民進黨雲林縣長候選人劉建國3日在麥寮鄉掃街拜票，搶攻雲林沿海選票，並提出雲林雙技農業政見，他感謝水稻育苗業者成立後援會支持他，雲林是農業大縣，農產豐富，但應該要再升級，希望從生技與科技「雙技」來連結農業，提高農業產值讓農民增加收入，進一步接軌國際。

劉建國表示，屏東很早以前就有農業生技產業園區，雲林沒有理由慢人家近20年，農業要與生技、科技連結，是必然的趨勢。他已經開始著手在擘畫相關未來，例如北港糖廠有1處83公頃的閒置土地，可建設為「雲林農業創新加值園區」，為此他10月與農委會主委陳吉仲等人至現場會勘，獲得認同與支持。

劉建國細數這些年，他在立法院修法通過的農業法案，諸如《農業保險法》讓農民農作有保障，不用看天吃飯；《農民退休儲金條例》讓農民也有退休金可領，以及《農民健康保險條例》讓50歲以下、未領取退休俸或退伍金的退役軍人返鄉轉務農者，得以參加農保並提繳農民退休儲金。

劉建國指出，因應農村老化，減緩人力需求，在陳吉仲主委的支持下，農委會這幾年不斷的推動大小農機補助，小型農機補助2019年就達到8萬7000多台，2020年有6萬多台，大型農機近2年達3000台，未來他將推動科技農業，與農委會共同研發出更多協助農作的大小農機或無人機。

劉建國競選總部表示，3日特別安排麥寮鄉拜票行程，麥寮鄉因六輕工業區進駐，人口數持續成長，已接近5萬人，是雲林人口數第3的鄉鎮，麥寮鄉長期藍大於綠，希望藉由各種政見，爭取中間選民與年輕選票，打1場逆轉勝之戰。