亞洲最大娛樂嘉年華WirForce 2022終於在今（3日）重返花博園區盛大展開4天3夜不斷電的挑戰，今年結合BYOC電競重裝競賽、由美秀集團打頭陣的開起一連串演唱會與精采豐富的舞台活動、以及近30家廠商齊聚現場展示最具話題商品並提供獨家商品和專屬活動，預計4天將打破紀錄、總計吸引超過23萬人次現場參與，加上現場活動也將同步於線上直播互動，預估百萬粉絲共襄盛舉。

AGON 2022 Wirforce展出多款頂級之作。（AGON提供）

WirForce 2022冠名贊助商TOYOTA攤位推出《跑車浪漫旅7 》模擬賽車體驗活動。（4GAMERS提供）

WirForce 2022今日開幕前，花博爭艷館前已有超過100位民眾到場排隊，線上直播觀看人次也突破10萬，現場超過800位來自各地的BYOC玩家聚集。（石欣蒨攝）

而今日開幕前花博爭艷館前已有超過100位民眾到場排隊，線上直播觀看人次也突破10萬，現場超過800位來自各地的BYOC玩家聚集，更有一系列國內外遊戲開發商和硬體設備品牌進駐，包括宏碁的Predator掠奪者、TOYOTA、AGON、Black Shark黑鯊等大廠邀請粉絲一起挑戰賽車、射擊、吃雞等多款電腦手機遊戲，另外還有「2022 WirForce X四驅博士全國大賽」，參加者有機會獲得128GB紅色iPhone 14或黑鯊5 Pro電競手機等大獎，還有獨家贈品大放送。

香港商任天堂香港有限公司台灣分公司，首參與WirForce就帶來了曾在日本巡迴，擁有超高人氣的《斯普拉遁3》超魷型屋台(イカス屋台) 首次在台登場，完全仿照日本屋台的和風造型，設有屋台拍照合影區，還有八人遊戲對戰體驗區，體驗玩家再送限定贈品。（石欣蒨攝）

WirForce 2022今年設計了免費玩到飽的「母湯熊」遊戲區，能夠免費玩到一系列經典的機台遊戲，以及全新的VR遊戲與飛鏢機台，一次玩夠4天3夜不斷電。（石欣蒨攝）

除了一系列電競品牌以外，還有像香港商任天堂香港有限公司台灣分公司，也帶來了曾在日本巡迴，擁有超高人氣的《斯普拉遁3》超魷型屋台(イカス屋台) 首次在台登場，完全仿照日本屋台的和風造型，設有屋台拍照合影區，還有八人遊戲對戰體驗區，體驗玩家再送限定贈品，另外還有免費玩到飽的「母湯熊」遊戲區，能夠免費玩到一系列經典的機台遊戲，以及全新的VR遊戲與飛鏢機台，更有餐飲品牌進駐，一次玩夠4天3夜不斷電。