新北市長侯友宜為黃心華拉票。（李奇叡攝）

新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜及前台北市長郝龍斌今日皆出席新北議員候選人黃心華競總成立大會，大力推薦黃心華，在致詞過程中也提及已故的新北市議員唐慧琳，在現場的唐慧琳父親唐敦舜也一度眼眶泛紅，並和韓國瑜擁抱，韓也喊出懷念唐慧琳，票投黃心華，讓現場人潮再度沸騰。

侯友宜說，黃心華此次以新人之姿競選，但碰上疫情，人與人之間的互動減少，確實對他而言較為艱鉅。他提及，唐慧琳是俠女議員，敢說、敢做、敢承擔，雖被病魔纏身仍努力不懈；朱立倫也說，唐慧琳和黃心華一樣都是智庫研究員，盼黃心華完成唐的遺願。

韓國瑜也強調，唐慧琳熱愛中華民國，也堅持理念，過去是新店最優秀的議員，遇到不公不義馬上為民喉舌，今天唐敦舜出面助選，就是一種傳承託付，拜託大家給專業的黃心華機會，讓黃能進議會加油，希望大家「懷念唐慧琳，票投黃心華」。

今天韓國瑜出場時也再度展現高人氣，上台致詞時韓粉不斷高喊加油，離開會場也有一堆韓粉簇擁而上，拿著紀念品給他簽名，還有人在推擠中跌倒；不過韓今日以助選為主，面對媒體問題全數概不回應，就坐上車子離開。