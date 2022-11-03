士林地方法院1日進行交接典禮，由台灣高等法院院長李彥文主持監交，代理院長蕭錫證將印信交給新任院長彭幸鳴，彭幸鳴表示，有幸再度成為士林地院的一員，將竭力維護純淨的審判空間，期許同仁杜絕干擾，自律並互勉，她還以拉丁文Sapere aude鼓勵同仁，在社會快速變遷中，敢於求知、獨立思考，與時俱進回應人民對於司法公平正義的要求。

交接儀式在士院大禮堂舉行，包括司法院秘書長林輝煌、憲法法庭大法官黃虹霞、懲戒法院院長李伯道、最高法院庭長林勤純及台北律師公會事長事范瑞華等來賓列席參加。

監交人李彥文肯定蕭錫證代理期間的表現，辦案成績及行政歷練優異，帶領同仁平穩安定度過3個月，圓滿達成任務，期許彭幸鳴接棒帶領士院，為人民提供更好的司法服務。

士林地院指出，彭幸鳴為司法官班33期結業，歷任一、二、三審法官及行政職，歷練豐富，在刑事廳廳長任內，推動通過國民法官法等重要法案，積極展開各項新制施行準備工作，訂定相關子法及行政規則，推動各法院辦理模擬法庭，強化審、檢、辯及相關人員教育訓練。

彭另透過多元管道推廣新制，另運用科技強化刑事訴訟法防逃機制，致力建置被害人保護措施，推動轉介修復式司法相關規範及方案，健全刑事補償求償制度，成果優異。

彭幸鳴表示，未來續建構友善的司法環境，傾聽了解當事人需求，柔軟而堅定的行使職權及提供服務，在專業自信中也能保有溫暖，並將持續優化工作環境，希望同仁在付出的同時也能得到成就感，兼顧健康，樂於彼此合作，激發創意，傳承經驗，提高支援審判的能量。

她另指出，明年將上路的國民法官新制，讓國民加入成為審判者，是宣示審判程序的平易、親民，是白話式的，必然會讓審判產生質變，當審判程序易於理解，國民知道審判權是如何在實際的法庭活動中落實，才能用平等的立場參與討論各項司法議題，還給司法人應有的評價與尊重。