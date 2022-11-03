英國一名女警奧格登（Clare Ogden）某天因心情不佳，值勤期間跑廁所拍攝個人私密片，並分享給另外一半，因多次登入公務電腦引起上級注意，長官沒收手機發現多張機密照和自慰影片，才因此曝光。

綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、《太陽報》（The Sun）報導，事發位於東北部克利夫蘭（Cleveland）的雷德卡警局，40歲女警奧格登已於今年6月自行離職；近日她在聽證會上辯稱，當下其實是午休時間，下樓去洗手間時，可能是一時衝動或當天真的很糟，而做出錯誤的決定，現在回想起來很可笑。她表示，「我不認為這有多麼尷尬、羞恥，只是希望從來沒這麼做，那短暫的5至7秒成為畢生遺憾。」

代表克利夫蘭警方立案的律師雷摩根（Mark Ley-Morgan）表示，三段性愛影片內容包括自慰以及穿著警察制服搔首弄姿，女警認為只有一段涉及性愛；事實上，關於「午休時間」的辯詞是錯誤的，同仁一整天的值班時間都是被支薪，不像超市工作有一個小時讓你吃飯睡覺。既然你穿著制服，人又在警局，無疑已違反規定。

律師還補充，只要任何一名同仁登入公務電腦，個人裝置就會跳出通知警告。由於上級懷疑女警多次使用電腦傳送公務資料，並以開玩笑的方式分享給其他同仁，才沒收她的手機。果不其然，紀錄顯示多達72張犯罪現場及證物照，其中有34張被歸類為「最機密」的紅色級別，這幾段不雅片才因此曝光。