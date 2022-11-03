T1聯盟第二季賽程本週末11/5~6要開箱台中太陽位於台體大的主場，地主隊同時也是上季亞軍台中太陽將分別迎戰高雄全家海神以及新北中信特攻，筆者以為，這週對於台中太陽無論是觀眾經營或是主場迎敵都是巨大的考驗，不過俗話說危機就是轉機，從跨聯盟賽事到熱身賽持續低迷的阿波羅號，到底是還在藏？還是已經找到正確的導航系統了？讓我們拭目以待。

第二季在少了主帥卡米諾斯(Lurgi Caminos)以及頭號戰將桑尼(Sani Sakakini)、塔克(Anthony Tucker)後，台中太陽顯得黯淡無光，季外雖然補進如盧冠軒、溫立煌等即戰力，甚至以「特案外籍生」簽下白薩，但在主控丁聖儒當兵，新洋將艾德華(Mike Edwards)、陛下(Tony Bishop)表現不如預期的情況下，在官辦熱身賽兩場比賽均以大比分落敗，直播聊天室網友更以“陛下駕崩”來諷刺洋將難堪的表現。

不過如果你以為本季太陽應該就此下山準備洗洗睡了，筆者倒有不同的看法供參考。太陽隊最不容小覷的人，其實是掌舵的GM汪蔚傑，在亞軍陣容徹底解散後，汪GM並沒有束手就擒，而他也深知一個球隊要建立體系，首先就是總教練，於是他找來了前PBA職籃總教練克里斯(Chris Gavina)。這位43歲的年輕總教練是球員出身，非常注重團隊籃球，也重視訓練細節，他在開季記者會上特別強調「紀律」，而他也確實在接手後落實自己的要求。根據球隊內部人士透露，克里斯練球時相當嚴肅且嚴格，甫來到球隊的上季得分王仕東(Diamond Stone)就因為練球時防守態度不佳，遭克里斯喝斥並且要他離開球場！姑且不論太陽戰績能否維持上季的檔次，但筆者倒是非常期待曾經接近NBA的仕東能升級成真正的鑽石，或許哪天又會有旅台洋將就是神的故事可以再跟大家分享。

而太陽隊雖然新洋將表現不佳，但在禁區巨塔艾倫（Aaron Geramipoor）回歸坐鎮、得分機器仕東帶槍投靠之下，攻守兩端已有一定的重心，倘若艾德華或陛下調整回溫，洋將戰力仍然在聯盟中有一定的威脅，最關鍵的因素還是要看後場的補強。盧冠軒與白薩目前的組合，可以說是拼勁有餘，但經驗明顯不足，在丁聖儒兵役回歸之前，太陽若沒有其他洋將更換或補強戰力，遭遇有頂級後衛的球隊如中信特攻、全家海神、台啤英熊等球隊，必定吃上不少虧。

而回到主場經營以及行銷面向，筆者也要為第二季的台中太陽拍拍手，本季在少了葳格冠名支持後，太陽球團回歸小資本經營模式，其實國內外不乏小資本球隊成功案例，只要找出自己的特色與市場區隔，一樣能經營得有聲有色。本季太陽更換頗具電競風格的新視覺，以『Do Suns Things只做太陽的事』，做為年度精神口號，第一季被球迷敲碗整季的球隊商品、商城，也終於上線服務球迷，而第一季最為人詬病的古蹟主場，據說本季在大螢幕、球員休息室等設備上有了升級版的更新，至於據說是否屬實，還有面對宿敵海神，練球時間會不會開冷氣招待，就等待本週末11/5~6的球賽開箱見真章！