2022年投資市場波動劇烈，包括美國聯準會積極升息帶動美元強勢上漲，俄烏戰爭延宕造成能源與糧食短缺，加劇全球通膨壓力等，提高市場操作的難度。針對第四季投資策略，台北富邦銀行表示，美國聯準會11/3再度升息三碼，基準利率上升至3.75％-4％，強勢升息與鷹派態度不僅推升美債殖利率，更影響市場投資信心致使美股應聲走跌，短期內市場波動度仍大，建議投資人目前可著重提升投資組合的防禦力，有助降低整體投資風險。

北富銀分析，美國聯準會採取升息策略抑制通膨，美國9月CPI年增8.2％，增幅雖連續三個月下降，但核心CPI年增率達6.6％，不僅高於8月的6.3％，更創近40年來的新高，增加市場對通膨率能否緩解的疑慮；美國第三季GDP年化季增率2.6％，優於市場預期的2.3％，且擺脫第一季及第二季年化季增率-1.6、-0.6％的負成長陰霾，顯示美國經濟成長動能還在；惟後續成長將放緩的部門包括貿易順差、企業非住宅投資、民間及政府消費等，將引發市場不確定性，讓第四季全球投資環境面臨更多挑戰。

有鑑於此，建議投資人近期可多關注高評等投資級債券、公用事業類股及醫療健護類股等防禦性標的，適度調整投資組合，利用較穩健的布局策略來降低波動風險。其中，投資等級債券具備低違約率且高信評的體質，在景氣下滑時有抗波動的避險功能，達到保護資產的效果。另外，美國期中選舉將於11月8日舉行，根據統計，自2000年以來，美國期中選舉後一、三、六個月，美元投資等級債指數皆呈現正報酬，報酬率分別為0.51％、2.30％及4.38％，均優於同期報酬率分別為0.46％、1.28％及2.24％之美國公債，可說是投資組合中不可或缺的資產類型。

公用事業產業主要是指水電、瓦斯、電信等供應民眾生活必需產品或服務的企業，因屬於剛性需求，且在政府特許監管下具獨占或寡占特質，營運及現金流穩定，不易受景氣循環影響，根據統計，截至今年10月28日，標普500公用事業類股指數殖利率為3.08％，與MSCI世界指數殖利率2.35％或標普500指數殖利率1.7％相較，公用事業類股在波動的市場態勢下較有機會提供良好的殖利率表現，可考慮定期定額投入作為核心部位。

在醫療健護類股方面，目前疫情雖趨於常態化，但投資人仍相當關注具防疫概念的投資標的，同時全球人口老化趨勢嚴峻，高齡醫療保健需求持續增加，驅動醫療科技持續創新，新冠疫情則促使遠距、零接觸醫療蔚為趨勢，帶動醫療系統轉型。根據統計，自今年6月15日以來，統計至10月24日，那斯達克生技指數漲幅為13％，標普生技指數漲幅達19％，顯著優於標普500指數整體漲幅0.2％，展現出抗景氣循環特性與強大的抗波動能力，建議納入投資組合提升防禦力。

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