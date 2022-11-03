受惠能源價格走高，能源商近幾季收穫創紀錄的利潤，美國總統拜登不斷呼籲公司讓利消費者，降低汽油價格，甚至威脅要徵收暴利稅。前財政部長桑默斯（Larry Summers）警告拜登，此舉不僅毫無效果，最後可能適得其反，助長原油價格繼續攀高。

商業內幕報導，拜登周一喊話能源公司，希望他們將今年的豐厚利潤增加投資以擴大產能，甚至語帶威脅的警告不排除與國會討論暴利稅。桑默斯認為，「我不瞭解對能源商徵收暴利稅的作法，因為降低企業的獲利能力，就會損害能源投資，這與我們的目標背道而馳」。

桑默斯接受採訪時表示，他最擔心的部分是，每逢石油價格大幅上漲時，政府便會徵收暴利稅，進而衝擊石油鑽探活動，因為在真正有需求時，業者認為無法獲得來自石油的所有報酬。因此他強調，「我認為這會影響對石油的投資，最後將帶動油價上漲」。

在西方的制裁下，能源價格急遽飆升，石油企業因此獲得豐厚的利潤，也引起拜登反彈。他抨擊石油巨頭牟取「戰爭暴利」，而在此前更嘲諷埃克森美孚「賺得比上帝還多」，隨著石油巨頭公布第三季獲利依然驚人，拜登提到課徵暴利稅的可能。

桑默斯表示，他不太同意這個論點，即使埃克森美孚賺取意外之財，但在過去五年的表現也落後整體市場。

埃克森美孚第三季利潤達到創紀錄的197億美元，幾乎逼近科技巨頭蘋果。但在過去，埃克森美孚2020年遭遇224億美元的歷史性虧損。