岳軒外型高挑帥氣，擁有大票粉絲。（爵思國際提供）

岳軒希望表演上能多方嘗試。（爵思國際）

外型高挑帥氣的岳軒演了《機智校園生活》人氣暴漲，是新生代男神代表。他今（3日）擔任義大利百年香氛品牌Acqua di Parma主持人，訪問「台灣之光」吳寶春。擁有超高人氣的他透露，曾遇瘋狂粉絲出現在未公開的工作場合盯場，讓他有些困擾，坦言有點不開心，「他是跟我很久的粉絲，得招呼他，這樣工作會分心，壓力很大。」貼心的岳軒其實很在乎粉絲感受，所以不希望在專注工作時，有粉絲現身，擔心忽略粉絲心情也影響工作。

岳軒的粉絲常常在IG上私訊他，希望能祝福生日快樂、替自己加油打氣，但因為留言太多無法一一回覆，竟有粉絲為此發火，罵他「跩」，過不久又收回訊息，「其實蠻可愛的，他們希望用各種方式引起我注意。」但對於強大應援團，岳軒有時會覺得負擔，粉絲曾在他生日時破費買飲料、便當等70幾份食物，送給劇組，他有些困擾地說：「我不希望粉絲為我花大錢，可以把錢捐給慈善機構。」

目前單身的他，直呼好想談戀愛，但工作太忙碌了。和他在《機智》組CP的鄭芯恩，2人外型登對，多次被粉絲敲碗在一起。岳軒坦承和鄭芯恩相處很舒服，是會逗彼此笑的好朋友，「我很欣賞她的隨和，開什麼玩笑她都OK。」他也說因為鄭芯恩的表演經驗相對比較少，表演還沒有很穩定，需要被調整時，她都笑笑地接受，很欣賞她的努力。但2人目前都把重心放在工作上，對於未來發展岳軒也不說死，「就是順其自然交朋友，如果沒有在一起，大家也不要失望。」

這次訪問吳寶春，認真的岳軒事前做了許多功課，雖然先前有擔任主持人的經驗，但接下主持棒還是有些不安，但自認已比以前放鬆許多，未來也不排斥主持節目，「因為主持很需要臨場反應，還有內涵，我先多看書增加內涵。」曾演過BL劇的他，也不排斥再接演，更說只要做好保護措施，要全裸沒問題，他也期待未來有機會能夠往電影圈發展。

而Acqua di Parma推出2022耶誕慶典系列，很榮幸能與台灣之光吳寶春大師的「吳寶春麥方店」攜手合作，結合嗅覺與味覺的雙重感受，打造出最獨特、最正統的義式聖誕饗宴。秉持「以麵包閱讀世界」為信念的寶春師傅，曾向「義大利水果麵包教父」之稱的老師傅Rolando Morandin取經，學習義大利百年經典傳統的米蘭式潘尼朵尼(Panettone)水果麵包工藝技術，此款麵包是義大利人在聖誕節時，家家戶戶的團圓桌上不可或缺的食物。

米蘭式潘尼朵尼水果麵包(Panettone)，無論在工法技術亦或是材料選用上都是以最頂級的高規格及義大利進口材料去製作，繁複的工法需耗時14天才得以完成，香氣滿分的Panettone在每一口咬下的瞬間都是享受，再搭配節慶氛圍極致優雅的Acqua di Parma精品香氛蠟燭的加乘，絕對是最棒的義式旅程。