全台首座由官方經營的書藝主題館「橫山書法藝術館」，從215件參選作品中脫穎而出，入圍並獨獲2022台灣建築獎首獎。（工務局提供／蔡依珍桃園傳真）

1895乙未保台紀念公園。（工務局提供／蔡依珍桃園傳真）

1895乙未保台紀念公園。（工務局提供／蔡依珍桃園傳真）

2022台灣建築獎揭曉，全台首座由官方經營的書藝主題館「橫山書法藝術館」，從215件參選作品中脫穎而出，入圍並獨獲首獎，評審大讚該建築為喧囂時代帶來安定的力量，另外1895乙未保台紀念公園同樣也入圍，工務局長賴宇亭歡迎大家有機會來遊賞桃園亮點建設。

由建築師雜誌舉辦的台灣建築獎，是台灣歷史最悠久、最具公信力的建築獎，今年共吸引215件作品同場較勁，專業評審團9月28日初選會議選出10件作品進入複選，10月29日至31日進行現場勘查勘查後，選出首獎及4名佳作。

其中由潘天壹建築師事務所設計的橫山書法藝術館獨得首獎，評審團認為「橫山書法藝術館」建築師雖然年輕，作品卻在雋永中展現淡淡驚喜，為喧囂時代帶來安定的力量。

工務局指出，「橫山書法藝術館」，是以公園為「硯台」、埤塘為「墨池」的概念進行設計，建築外觀由5個如篆刻印章的方盒子組成，是全台首座官方書法藝術主題館，未來將挾國門之都的地理位置優勢，成為全球書法藝術重要的典藏展覽、教育推廣及國際交流空間。

賴宇亭說，橫山書法藝術館除了是2022台灣建築首獎，也是2022全球卓越建設獎金獎得主，建築師娓娓道來作品理念，讓委員沉浸在橫山書藝館內與外，整個空間感和策展都非常迷人，因此勝出。

賴宇亭說，入圍的10件公私部門作品，還包括「1895乙未保台紀念公園」，桃園公共建設共有2件入圍，入圍即是肯定，歡迎大家有機會來桃園遊賞這兩個亮點建設。