九合一選舉進入倒數階段，台南市長黃偉哲近來啟動跨縣市輔選，喊到「燒聲」，他自備麻豆柚子蔘保護喉嚨，也送給其他候選人，立委趙天麟於臉書大讚「彷彿天降甘霖」；黃偉哲說，很多人吃了揪團購買，「柚子蔘比我還出名」，麻豆區農會總幹事孫慈敏說，柚子蔘向來是熱銷品，但近日訂單更是應接不暇。

黃偉哲表示，由於最近到處輔選，也會送柚子嵾送給候選人，包括陳致中、趙天麟、林岱樺、林佳龍、鄭運鵬及其他候選人陣營吃了 之後，都打算揪團購買，讓他不禁自嘲「我還沒出名，它比我更出名」。

麻豆區農會總幹事孫慈敏說，真材實料的柚子蔘一直都是農會的熱銷品，最近也感覺團購訂單應接不暇，「原來是市長輔選不忘推廣行銷！」她說，其實疫情以來，即有不少民眾因確診後喉嚨一直不適，吃了柚子蔘感覺有舒緩，因此，這段期間銷售情形都不錯，最近更拜市長輔選還代為宣傳的關係，訂單增加不少。

立委趙天麟日前也在臉書貼文表示，輔選最常使用也最耗損的就是喉嚨，黃偉哲市長親贈的台南潤喉養嗓聖品柚子嵾，「彷彿天降甘霖、重新得力，可以再助講300回合」。