為回饋世足球迷，「r-Xing 阿性情趣」與「r-Xing Life 阿性親密生活」推出「世足賽阿性陪你射」預測冠軍送好禮活動。（柯宗緯翻攝）

4年1度的世界盃足球賽將於11月20日在卡達登場，據調查男性專注看球，無暇與伴侶共享親密生活，以致許多女性淪為世足寡婦。凱爾莎國際公司調查旗下台灣兩性市場龍頭品牌「r-Xing 阿性情趣」全國近80個線下通路門市與線上網路商城發現，如今全台女力越來越強調親密生活的情慾自主，拒當世足寡婦，也讓兩性親密產品意外崛起。

凱爾莎策略長方佩群指出，世足賽來臨許多男性忙於看球，冷落老婆或女友，因此湧現世足寡婦，根據「r-Xing 阿性情趣」資料顯示，2018年世足賽期間，最暢銷的是女性性感內衣，保險套卻大幅下降，代表女性極盡所能以最性感的姿態與世足賽拚魅力，但效果不彰，男性仍以世足為優先，不想與老婆或女友共享親密生活。

然而，方佩群觀察到，今年世足賽的兩性親密市場不一樣，根據「r-Xing 阿性情趣」近日調查顯示，今年10月至今，許多女性因應世足賽來臨而先為自己選購自我享受的親密產品，比2018年世足期間銷售量多2成以上，代表女性在男性忙於看世足而無暇共享親密生活時，已經越來越懂得對自己好一點，不必全然依靠男性。

「r-Xing Life 阿性親密生活」高雄自由店店長張庭瑗也發現，世足賽即將登場，現在5個女性客人當中有4個，為了避免淪為「世足寡婦」，不想與世足賽爭寵之後，決定自己選購能夠自主享受的親密產品與私密保養品。

「r-Xing Life 阿性親密生活」高雄澄清店店長Justine表示，世足賽提昇兩性親密用品的銷售，業績比平常多2倍，大部分是男性客人，10個男性客人當中有5個會選購女性親密用品送給老婆或女友，當做彌補彼此親密關係的補償品。

此外，凱爾莎國際公司董事長陳秉楓強調，自己身為足球迷，想與全台世足球迷同樂，因此在全台80個線下通路門市與線上網路商城推出「世足賽阿性陪你射」預測冠軍送好禮（https：／／lihi1.com／l0T4t）與消費滿額抽iPhone 14活動，與民眾一起瘋世足。