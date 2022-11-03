2022年「大到不能倒」的系統性重要銀行（D-SIBs）名單出爐！金管會銀行局副局長林志吉3日公布新一波名單與2021年一樣六家。不過，受到今年市場波動、股債雙殺，截至2022年6月底，僅剩一家中信銀行三項資本比率仍提前達到2025年標準，其餘五家全軍覆沒，不過，林志吉表示，沒有提前達標但已達成今年目標的，不會要求增資，至於是否影響明年發放股利，還要視當時業務量、金融與經濟環境的影響。

銀行局公布，2021年六家不能倒的重要銀行，包括：中信銀、台北富邦銀、國泰世華銀、合庫銀、兆豐銀和第一銀行。這六家銀行被金管會要求，比一般銀行更嚴格的資本標準，普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率，須在2025年分別達到11％、12.5％及14.5％。

原本2021年在股債齊揚的大好年下，這六家銀行中有五家都提前達標，然而歷經2022年俄烏戰爭、美國升息等股債雙殺洗禮後，截至2022年6月底僅剩中信銀一家達到2025年的資本要求，達到2024年要求的有國泰世華、台北富邦等2家、達到2023年要求的有合庫、一銀，而兆豐銀僅符合2022年要求。

林志吉指出，沒有提前達標的銀行不會要求增資，至於今年目標已達成的，就代表準備充足。

林志吉指出，金管會從2019年12月開始指定D-SIBs銀行，被指定的銀行應自被指定之日次年起，分4年平均提列2％額外法定資本要求及2％內部管理資本要求，並向主管機關申報「經營危機應變措施」及每年辦理並通過2年期之壓力測試。

不過，林志吉指出，為因應疫情衝擊並強化銀行中介功能以支持實體經濟，有關提列2％內部管理資本要求之強化措施，金管會已修正相關規定延後實施期程，可自2022年至2025年分4年提列完成。

林志吉表示，目前6家D-SIBs之資本適足比率均符合今年度的最低資本要求，金管會及存保公司已就D-SIBs所報經營危機應變措施完成審核工作，並函請其依審查意見調整相關內容，於年底前提董事會通過後具報；另D-SIBs於2022年申報第二支柱壓力測試的結果，均符合兩年度的合格標準。