第一太平戴維斯今（3）日表示，新北市三重區土地將公開標售，標的位於重新路五段與神農街交叉口，距離捷運先嗇宮站300公尺，基地面積835.91坪，地上建物面積949.31坪，土地使用分區包括：商業區（507.89坪）、乙種工業區（325.28坪）與道路用地（2.74坪），商業區與乙種工業區的容積率分別為440％與210％，預計12月20日公開標售。

第一太平戴維斯表示，經濟前景不確定、升息以及銀行縮緊銀根下，住宅與土地交易由去年的大好轉為量縮的格局，土地交易也同步轉淡。根據第一太平戴維斯統計，今年前10月全台大型土地交易總額為1,564 億元，比去年同期減少三成。

然而新北市土地市場，交易、金額卻逆勢成長，成交總額達437億元，比去年同期增加38％，交易總金額為全台之冠。

另外第二名與第三名，則為桃園市（340億元）與高雄市（266億元）。

第一太平戴維斯表示，這顯示當市場前景不明，建商購地將回防發展成熟且具建設題材的區域。

調查指出，新北市每年建物移轉棟數達到6萬棟，是六都之中房市最活耀的縣市，近年更受惠於捷運環狀線與機場捷運開通，以及政府大力推動都市更新、工業區立體化以及捷運場站周邊開發容積獎勵，吸引民間資金投入開發。