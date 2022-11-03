大魯閣實業（1432）今年首次參加台中市幸福職場評選，即榮獲台中市政府頒發「幸福職場四星獎」殊榮！日前舉辦頒獎典禮，由台中市副市長令狐榮達及台中市勞工局長張大春頒獎，大魯閣由執行副總李宜荃代表受獎。

大魯閣實業旗下擁有大魯閣棒壘球打擊場、大魯閣保齡球館、遊戲愛樂園、Roller186滑輪場、福湯岩盤浴、台中大魯閣新時代購物中心、新竹大魯閣湳雅廣場、Mr.咖哩等品牌，事業版圖橫跨休閒運動產業、百貨商場與餐飲業態，在國內休閒娛樂市場具領先優勢地位。

大魯閣實業表示，在打造幸福職場上，不論是敘薪、獎酬、升遷，均訂有公平合理的制度，除了看得見的硬體、薪資福利外，更重視「人」的發展，靠細膩精準的人才發展政策，將夥伴的職涯發展需求納入考量並量身定做，無論是生活面、技術面、任務達成面，都給予適度的協助與陪伴，以展現對每位夥伴實質的鼓勵與支持。

大魯閣實業進一步表示，此次榮獲台中市政府「幸福職場」四星獎的認證，主要在「和諧的勞資關係」、「健康的職場環境」、「友善的勞動制度」、「共融的無礙職場」及「永續的職涯發展」等五項指標備受評審肯定，例如安排專業醫護人員駐點服務、每月職安講座、每月贈送企業APP消費抵用金等福利，用心關懷夥伴身心健康！

大魯閣實業強調，未來也將持續落實ESG企業永續發展及參與社會公益活動，實踐企業社會責任，以創造企業最大價值及創造員工幸福為目標！