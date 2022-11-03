游小白（左）在劇中飾演心智年齡只有7歲的漸凍人。（台視提供）

黃露瑤（左）被游小白惹哭。（台視提供）

台視8點檔《美麗人生 壯志高飛》換上新版片頭，眼尖觀眾發現了柯叔元的身影，並以新角色「游豐男」現身。之前柯叔元劇中飾演「王威」角色個性專情又古意，受到觀眾喜愛，因此在當初領便當時，許多人感到崩潰。隨著新版片頭的曝光，揭示柯叔元即將以新角色登場，讓人開始期待接下來的故事發展。

此外，最新劇情，游小白飾演的「高俊」因為思念父親，跑到頂樓，黃露瑤邊哄邊將他拉下來，並聆聽他對父親的思念之情。游小白劇中心智年齡只有7歲，被診斷出漸凍症，角色個性純真善良，和熱心的黃露瑤的溫暖互動，也是觀眾追劇的動力之一。

劇中兩人雖然僅是簡單的對話，但都被劇情感動，黃露瑤紅了眼眶，游小白甚至哭到連鼻嚏都噴出來。游小白表示：「經常在看這個角色時，會覺得他很可憐，以前拍哭戲都有些障礙，但這個角色特別好哭。」

黃露瑤是第一次和游小白合作，卻覺得兩人像認識多年的好友一般，兩人相處起來十分自然，她表示：「我跟小白對戲過程當中，其實把他本人跟角色放在一起，如此一來，帶來一種親密感，對戲都不用特別培養情緒。」游小白聽到對方自己和角色放在一起，也幽默自嘲：「對，導演都要我演自己就好，就是本色演出。」

台視60週年台慶大戲《美麗人生 壯志高飛》每周一至周五晚間八點首播。