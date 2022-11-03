每年10月中旬到12月初出現的金牛座流星雨，是流星雨中最神祕與複雜的一群，平時流星數量不多，並不太受矚目，北市天文館表示，今年估計再爆發，不僅數量大增，出現明亮的火流星的比例也高，預計11月5日前後一周都是極大期，只要選擇視野開闊、較無光害的場所，有機會大飽眼福。

天文館指出，大約80年前，天文學家就推測每年秋天夜晚出現的金牛座北、南流星雨和春天白天出現的金牛座β、英仙座ζ流星雨都來自2P／Encke恩克彗星，雖然恩克彗星本身很暗難以欣賞，但它殘餘在軌道上的流星體卻每年為地球帶來好幾場燦爛的流星雨。

天文館表示，金牛座南群流星雨每隔3或7年數量就會大增，上次爆發是在2015年，國際流星組織與流星學者均預測今年將再度爆發，不僅數量大增，出現明亮的火流星的比例高，預計11月5日前後一周都是極大期。

天文館說明，金牛座流星雨的特色是流星速度慢，每秒平均僅28公里，與11月中旬即將來到的獅子座流星雨每秒71公里簡直天壤之別，但它的火流星特別多，在爆發時所占比例是其他流星雨的5倍，讓其精采程度毫不遜色。

天文館提醒，金牛座流星雨的輻射點在19時即升起，一直到天亮前都可以觀賞，雖然有月光影響，但只要選擇視野開闊、較無光害的場所，避開月亮方向，不時出現的火流星仍可讓人大飽眼福。