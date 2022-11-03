面對臺灣2050淨零轉型關鍵戰略，經濟部能源局日前宣布「臺灣2030節能戰略計畫」，制定2030年前完成351.3億度節能目標，其中商業節能主要內容，便是中央空調系統的效率提升。被譽為「節能新救星」的磁浮離心式壓縮機，已成為全球空調未來主要產品趨勢。

工研院研發關鍵國產磁浮離心機相關技術，攜手台達電子、復盛公司、方方土霖空調、漢鐘精機、寧茂企業、力菱機電、鑫國空調設備、中興電工、日揚科技、天基冷凍空調、東元電機、國祥冷凍機械、崴立機電等13家廠商，成功打造第一條全國產磁浮離心壓縮機與冰水機供應鏈，瞄準臺灣每年30億的冰水機產值與全球上千億的冷凍空調市場商機。

根據聯合國環境規畫署（United Nations Environment Programme; UNE）和國際能源署（International Energy Agency; IEA）報告指出，隨著全球溫度升高，轉換至節能冷卻系統是遏制氣候變化的主要方法。為減輕對環境的負擔，各國政府與國際冷凍空調業者無不傾力投入節能用電的科技研發。磁浮離心式壓縮機因具備：無潤滑油、低振動、低噪音運轉、重量輕、少零件，且運轉效率高、啟停迅速，可節電高達四到六成，成為大型空調冰水機的最新主流。

工研院綠能與環境研究所所長王漢英表示，目前臺灣工商業用的空調設備占全國總耗電的8％，其中冰水機更占了44％左右的耗電，因此，先進的冷凍空調設備與系統研發是工研院長期投注的節能重點技術。過去臺灣磁浮離心式壓縮機必須仰賴進口，因此推動臺灣磁浮離心式壓縮機的自主生產，對產業發展與工業節電十分迫切。然而磁浮冰水機需要跨電力、電子、電機、精密機械、冷凍空調等多項技術領域的整合，進入門檻相當高，90％以上關鍵技術長期壟斷於歐美大廠手中。

為突破此市場壟斷及技術門檻，王漢英指出，在經濟部能源局推動下，工研院跨域鏈結國內領導廠商，整合資源共同突破許多的技術瓶頸，今年在產官學研努力下，已成功打造臺灣第一條國產磁浮離心機產業鏈，從零組件到壓縮機、冰水機已有完整市場商品推出外，目前更有近百場域實場安裝及商業運轉，其中包含有大專院校、醫院、機場大廳、商辦大樓、百貨公司、大型商業旅館、科技廠房等，全年平均節電量600萬度，相較傳統冰水機節電率更提高四到六成，是臺灣淨零轉型技術發展的重要里程碑。