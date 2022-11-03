電商大檔雙11購物節，實體通路包括百貨、量販在歷經三年疫情線上操兵經驗，今年一致提前開跑；百貨業包括新光三越、微風、統一時代百貨、Global Mall等主打實體周慶熱賣、線上同步走，其中新光三越聯手3,300個品牌推出超過3萬項商品特賣，較去年同期倍數擴增，預計業績有望成長3倍。

新光三越電商平台skm online推出3萬項商品囊括話題家電、聯名美妝、世足夯品等，像是LANCOME x [email protected]聯名，還有美妝聖誕倒數月曆等；活動期間推出全站單筆消費滿2,000元現折111元，最高單筆滿20,000元現省1,111元專屬回饋。

除此之外，推出雙11限時專區，包括ROOTS精選商品611元起、THERMOS膳魔師輕量保溫瓶組下殺4折等；秋冬美妝新品ESTEE LAUDER雙11限定特潤、LANCOME限定小黑瓶、KIEHL'S契爾氏、TOM FORD、PAUL&JOE、JO MALONE LONDON等均有限定品特惠。

統一時代百貨看準雙11購物節的消費商機，線上購首度推出四重優惠，不限金額消費享免運費，線上結帳滿111元立享11％折扣，新加入的會員再送111元折價券。