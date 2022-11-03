氣動元件大廠亞德客-KY今（3）日公布，10月及前10月合併營收不論以人民幣或新台幣計價，雙雙改寫同期新高的榮景。

亞德客10月合併營收人民幣4.45億元、年成長21.5％；折合新台幣19.74億元、年增19.74％。前10月合併營收人民幣49.18億元、年微增0.48％；折合新台幣計價攀升至217.83億元，年增2.63％，雙雙締造同期新高。

亞德客指出，亞德客10月份來自能源與照明設備、電池行業、通用機械及汽車行業之出貨有較高的增長率。

亞德客表示，10月接單大於出貨，單日接單及出貨金額連續兩個月成長，一如亞德客預期，氣動元件市場需求第三季落底，仍難預測何時可明顯復甦。短期內，出貨仍受大陸部分城市對疫情的管控、部份客戶觀望全球高通膨及地緣政治的演變狀況，決定何時做下階段的產能擴充的影響。

亞德客強調，亞德客相信只是短期影響，需求只是遞延到未來幾個月或幾季度，亞德客仍期望政府在年底前會公布更多的措施來刺激市場需求。