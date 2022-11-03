路跑勤務瞄見騎士搖搖晃晃 南港警連續兩次查獲酒駕

北市警南港分局警備隊小隊長徐源鳳，上月1日擔服「2022 POCARI SWEAT路跑活動」交通管制疏導勤務，在南港疏散門外執行交通疏導時，見松河街上一名男子騎乘機車搖搖晃晃，立即上前攔查，發現該騎士身上充滿酒氣，酒測值達0.20，立即依道路交通管理處罰條例告發，並移置保管機車。

徐員23日再度擔服「2022長榮航空城市觀光馬拉松」交通管制疏導勤務時，又見到一男子騎乘機車不穩，他上前攔查，結果再度查獲一起酒駕事件，令同事都稱讚他實在是酒駕剋星。

南港分局表示，徐員執勤工作認真，平時在勤務中經常觀察道路上往來的可疑人車，針對行車不穩車輛加強攔查，今年平均每月都可查獲兩件以上的酒駕違規。

警方指出，依道路交通管理處罰條例規定，汽機車駕駛人酒精濃度超過規定標準，處1萬5000元罰鍰，當場移置保管該車輛、吊扣其駕駛執照一至兩年並吊扣車輛牌照兩年；拒測者，除移置保管車輛及吊扣車輛牌照外，並加重處罰鍰18萬元、吊銷駕駛執照及施以道路交通安全講習，民眾切勿以身試法、心存僥倖。

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