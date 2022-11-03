台鐵列車種類繁多，除了快慢等級差異，長途、區間各有不同功能，但只有一班列車最為獨特，不僅環島，而且不載一般乘客，它只載未來科學家，這班每年只開一趟的台灣科普環島列車，車身有獨一無二的塗裝，不是為了將旅客送到目的地，而是為啟發學童對科學的想像與潛能。
臺灣科普環島列車自2016年至2021年，每年都吸引全國各地超過萬名國小學童參與，只有去年因疫情而改為網上虛擬列車，今年以臺北車站為起點，在10月24日啟航，5天時間內行經16縣市、20站點，加總約250項科學實驗，包括離島和偏鄉有4500名學童上車參與，另有6000名學童參與站點科普活動，動員包括南一中、師大附中、竹科實驗高中學生設計車廂內科學實驗，來自全台22所高中學生接力上車演示科學實驗，將課堂所學物理化學知識學以致用，同時學習克服在晃動列車中安排實驗的難題，也傳承科學精神給新生代學子，隨車參與的學生在過程無不興緻昂揚地學習操作相關實驗。
這次列車行經東西部幹線，但唯有林邊至花蓮間因918地震造成鐵道中斷，列車由台北行至林邊後，又北返繞到花蓮站，完成另類環島行程；這次規劃團隊把內灣與集集支線加入辦理站點活動，安排偏鄉學生搭乘列車、順訪教育部所屬五大科學館所。 除了各級學生投入，主辦單位國科會與台鐵合作打造專車，整合各縣市政府教育局處與科學館所，另外各在地大學在教授帶領下，設立站點引領學生延伸科學實驗，產業界17家業者也投入資源，分別贊助車廂與相關費用，讓這項科普列車活動成為大型科普教育指標活動之一。
雖是一場科普教育活動，但跨界結合並未被忽略；桃竹苗區總規劃、清華大學物理系教授兼跨領域科學教育中心主任戴明鳳，特地把遠在北橫深山內的巴崚國小列入，親自提早一天清晨3點多開車上山接引小朋友下山，並安排這群泰雅族學童參觀國立台灣科教館、台北市天文科學教育館等館區，結束後還參觀台積創新館，讓這批在啟動儀式表演天籟之音的泰雅小朋友，在參與一趟科學之旅也同時分享原住民族文化給其他團隊，堪稱科技與藝術的完美結合。
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