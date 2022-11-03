陸軍第六軍團269旅一名20歲呂姓士兵，今早約7時許在夜哨補休期間，被同袍發現臉色蒼白，疑似身體狀況有異，軍方立即依程序通報緊急送醫，經搶救後仍宣告不治。桃檢今日相驗後，預定下週一（7）日上午在中壢殯儀館進行解剖，以釐清真正死因。

據了解，呂姓士兵在服役期間身體和體能狀況正常，今日凌晨站夜哨時間為午夜0時至凌晨2時，下哨後可補休到今早7時30分，同寢士兵約在7時左右，發現他在睡眠中臉色發白、陷入昏迷，趕緊通報上級，第一時間將其送往醫院搶救，仍宣告不治。

陸軍第六軍團指揮部表示，對此深表哀痛與不捨，第一時間已聯繫家屬，並成立專責小組協處，後續除配合檢警調查釐清情況外，也將全力協助家屬處理治喪事宜。

據「ETtoday新聞雲」報導，桃園地檢署檢察官今日下午相驗，由於家屬對死因尚有疑慮，檢察官預定下週一（7）日上午10時30分在中壢殯儀館進行解剖，以釐清真正死因。