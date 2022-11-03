精密齒輪大廠鈞興-KY 3日公布第三季合併營收6億元，本期淨利0.98億元，EPS為1.87元，改寫同期第三高；前三季合併營收18.44億元，本期淨利3.08億元，EPS為5.85元，創同期次高。

鈞興指出，鈞興主要客戶庫存調整，逐漸進入尾聲，整體產能稼動率隨訂單出貨增溫而同步提振，帶動第三季電動工具、工業機器人等應用領域銷售分別季增8.58％、20.95％，占整體營收比重為76.4％、4.7％，助力整體營運良好動能。

鈞興表示，鈞興第三季整體毛利率、營業利益率分別為24.17％、5.67％，其中第三季毛利率較第二季下滑，主因是客戶訂單遞延的情況下，第三季認列較多的存貨呆滯損失，加上越南廠生產尚未達到經濟規模所致。隨著未來訂單回升庫存去化，有機會逐步回沖，並挹注營運動能，越南廠逐步達到生產經濟規模，有助於未來整體毛利率的回升。

鈞興指出，鈞興對第四季營運，維持審慎樂觀看法。鈞興以新產品、新領域、提升珠海與越南新廠生產效率為三大主軸策略，除與客戶共同開發針對明年新產品案件量，較去年同期增加外，目前電動工具、園林工具、工業機器人齒輪等主要客戶下單力道已出現回升跡象，有望創造整體營運淡季不淡。

此外，鈞興積極拓展電動助力車（E-Bike）業務，針對下管型中置電機標準品進行客戶送樣認證，同步與品牌客戶投入客製化中置電機產品開發，可望成為未來營運新一成長引擎。