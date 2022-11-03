記憶體模組廠宇瞻（8271）3日召開臨時董事會，會後宣布與宏碁（2353）透過私募方式進行策略合作，宏碁將以每股新台幣33元整認購宇瞻私募股票1,100萬股。雙方議定以11月3日為定價基準日，宏碁將取得增資後宇瞻8.97％的股份且必須持有3年。

宇瞻總經理張家騉表示，面對快速變化的產業環境，展開策略合作後，將會整合雙方資源取得採購規模優勢及聚焦全球銷售通路，利於拓展跨國利基市場並提升彼此的競爭優勢，進而為宇瞻強化在商業通路端的市占率。

宇瞻表示，宇瞻長年專注在工控數位儲存領域，提供專業的客製化軟硬韌體解決方案，而宏碁在個人電腦及顯示產品等事業外，多元事業引擎策略也成功開發獨特應用市場，包括醫療和智慧城市解決方案等。宇瞻期望經由這次私募案，除了建立採購優勢外，也能藉由其多元事業引擎策略所帶來的全新生態圈，成為激發產品與創新應用服務的來源；同時開拓國際銷售渠道，擴大價值鏈綜效。

宇瞻表示，這幾年國際間面臨疫情、供應鏈斷鏈、俄烏戰爭、通貨膨脹等經營考驗，顯示現今的產業生態已不適用過往單打獨鬥模式，能攜手志同道合的夥伴打造價值生態系，串聯彼此力量產生一加一等於無限的效益，才符合企業永續發展所需。