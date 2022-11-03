氣動元件廠台灣氣立3日董事會承認第三季財報，前三季EPS雖從去年同期2.96元降至2.23元，卻改寫同期第四高。

氣立第三季合併營收4.71億元，年減15.38％，營業利益0.35億元、稅後淨利0.49億元、EPS從去年同期1.06元降至0.68元。前三季合併營收14.27億元，年減9.57％，毛利率34.62％、營業利益1.66億元，稅後淨利1.59億元，EPS由去年同期2.96元降至2.23元。

氣立表示，全球消費性電子需求趨緩，導致客戶拉貨動能下降，第三季營運表現較去年疲軟。

氣立指出，全球糧食生產需求不斷增長，農業勞動力、可耕地面積反而嚴重短缺，此現象在疫情之後更加明顯，農業機械化趨勢已成為目前全球農業提升產量、降低勞動力不足衝擊最佳的解決之道。氣立瞄準農業機械式廠商機且做好完整佈局，應用於農業機械化設備的產品今年陸續出貨，以目前在手訂單來看，農業機械業務，可望伴隨著市場需求而有穩定的成長。

氣立表示，目前市場變化劇烈，氣立近年啟動多元發展的計畫，未來將持續開發多元且具市場性的商品，讓氣立營運較不受單一產業景氣變動過度的影響。