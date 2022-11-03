澎湃新聞報導，河南省鄭州市3日下午召開新冠肺炎疫情防控記者會，針對「鄭州封城」說法，強調是謠言，將對造謠者依法查處。此外，鄭州航空港區新冠疫情應急處置指揮部重點企業防控部部長孫建革指出，目前富士康科技園沒有重症病例，企業生產基本正常。

記者會介紹，鄭州全市1日新增陽性病例358例，其中確診病例64例，無症狀感染者294例。2日全市新增陽性病例167例，其中確診病例35例，無症狀感染者132例。

經查，鄭州市本輪疫情是於10月4日由萬邦市場外地來鄭貨車司機引發，隨後透過火車站、醫院、學校等多鏈條、多點位傳播擴大，形成交織擴散、迅速蔓延、散發、高發的發展態勢。

專家分析研判，鄭州新增病例主要集中在中原區、二七區和高新區3區的重點人群中，其他區縣（市）社會面持續有零星散發病例，均在管可控，目前沒有重型和危重型病例。

大河網報導，鑒於當前Omicron變異株BA.5.2傳染性越來越強、越來越快的特點，在國家建立的「24小時追陽機制」基礎上，鄭州市近期探索建立了「12小時追陽機制」。就是充分利用資訊化技術手段和強大的隊伍力量，打通工作環節、組成工作轉班，把採、送、檢、核、報、轉融為一體，高質高效開展混採陽性人員的核酸檢測、病例轉運和隔離管控等工作，跑在病毒前面，確保實現「追陽日清零，轉運日清零，管控日清零、疫情零擴散」的「四零」工作目標，爭取以最快行動撲滅此輪疫情。

具體來說，「12小時追陽機制」就是從接收到「混陽管」資訊後，對混采陽性管進行快速解碼，同步向混采陽性屬地單位推送資訊，指定專門的追陽檢測機構，隨到採樣、管控、復核同步開展，確保6小時內完成混采追陽檢測工作，也第一時間將結果回饋至個人。

此外，孫建革表示，目前，已成立省、市、區融合的疫情防控指揮部，組建工作專班進駐鄭州富士康科技園，實行嵌入式、扁平化管理，強化專家指導，採取了一系列防控措施，截至目前，沒有重症病例，企業生產基本正常，取得了階段性防疫成效。