民進黨彰化縣議會黨團今天公布一支影片，質疑近日於LINE多個通訊軟體群組，散播以剪輯的抹黑影片，影片中未有任何署名。（吳敏菁攝）

民進黨彰化縣議會黨團今天公布一支影片，質疑近日於LINE等，多個通訊軟體群組，散播以剪輯的抹黑影片，影片中未有任何署名。彰化地檢署表示，獲悉後迅即立案偵辦，以查明有無涉及違反公職人員選舉罷免法之不法行為，從嚴速辦，全力維護選舉公平。

民進黨彰化縣議會黨團賴澤民、賴清美、李成濟、葉國雄和議員候選人楊子賢、黃柏瑜等，聯合質疑近日在通訊軟體傳播以惡劣手段剪輯的劣質抹黑影片。質疑到了選舉就抹黑造謠、顛倒是非、操作仇恨，無視選罷法，持續散播影片。並呼籲，轉傳訊息應謹慎求證，不應助長選舉歪風。別因為這種事情賠上人格聲譽、背上前科。

彰化地檢署晚間6點45分發出新聞稿指出，彰化地檢署就任何意圖使人不當選，而散布謠言或傳播不實之事等涉嫌違反公職人員選舉罷免法行為，均嚴查速辦，民進黨彰化縣議會黨團於今日召開記者會指出，有人利用Line 等社群媒體散布影片，主張內容足以影響選舉公平。迅即立案偵辦，以查明有無涉及違反公職人員選舉罷免法之不法行為，從嚴速辦，全力維護選舉公平。

彰化地檢署特別呼籲選賢與能、為國舉才，為民主政治之基石。任何人均切勿以負面文宣之方式競選，而應以擘畫願景、提出政見之方式從事競選活動，以求淨化選風，公平選舉。任何企圖以不法手段影響公平選舉之不法行為，本署必將究辦。