主計總處今（3）日發布「國情統計通報」指出，今年1～8月三大科學園區營業額逾2.7兆元，年增率16.3％，以竹科逾1兆元居首，以產業別觀察，積體電路、電腦及週邊設備的營收也成長逾兩成。

主計總處引用國科會統計指出，今年8月底竹科、中科及南科三大園區進駐的廠商（登記的廠商）共933家，比去年同期增29家，以竹科562家最多。8月底三大科學園區的從業員工總計31.8萬人，比去年同期增加1.8萬人。

至於科學園區的營收如何？主計總處指出，今年1～8月三大科學園區營業額達2兆7千多億元，年增率16.3％，以產業別觀察，占比最大（77％）的積體電路年增24.4％，主因智慧型手機、物聯、高效能運算及車用電子的需求強勁所致。另外，電腦及週邊產業的營收也成長30.5％，主因資料中心建置及遠距網路傳輸需求增加。

主計總處指出，今年1～8月三大園區的營收以竹科營業額逾1兆居首，年增率6.5％，南科及中科分別達8,923億、7,706億，其年增率分別達32％、15％。